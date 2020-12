Tentative de meurtre à Oloron-Sainte-Marie : l'accusé condamné à 18 ans de réclusion criminelle

Le verdict est tombé aux assises de Pau ce mercredi soir : Ansar Akhondi est reconnu coupable de tous les faits qui lui sont reprochés et condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Il sera également reconduit dans son pays d'origine dès que sa peine sera purgée.

Après trois jours de procès aux assises de Pau, la cour a déclaré coupable Ansar Akhondi et l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle. Le parquet avait, lui, requis 25 ans de prison ferme. Ce migrant afghan de 26 ans a été jugé pour "tentative de meurtre sur personne vulnérable", "violences avec arme sur personnes dépositaires de l'autorité publique" et "rébellion", pour avoir poignardé sans raison apparente et à plusieurs reprises sa voisine de palier le soir du 13 octobre 2017 à Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques).

L'intention de tuer a été retenue par les jurés et la cour.

Un retour dans son pays d'origine

La cour a également déclaré une interdiction définitive de territoire français à l'encontre de l'accusé. Cela signifie qu'il sera reconduit dans son pays d'origine dès que sa peine aura été purgée.