Tentative de meurtre à Romans-sur-Isère : le suspect s'est livré à la police

Il était recherché depuis ce samedi pour avoir poignardé un jeune homme de 22 ans à Romans-sur-Isère, dans la Drôme. Un habitant de la commune de 30 ans s'est finalement rendu de lui-même dans un commissariat d'Aix-en-Provence, après plus de 3 jours de cavale.

Romans-sur-Isère, France

Un Romanais de 30 ans s'est rendu dans un commissariat d'Aix-en-Provence ce mercredi midi. Il était recherché depuis ce weekend, soupçonné d'avoir gravement blessé au couteau un jeune homme de 22 ans ce samedi à Romans-sur-Isère, dans la Drôme.

Le jeune homme poignardé est hors de danger

L'homme n'a pas encore été entendu. Depuis le début de la semaine, plusieurs personnes de son entourage avaient été placées en garde à vue puis relâchées.

Samedi 16 février, vers 22 heures, l'homme avait blessé d'un coup de couteau dans le ventre le nouveau petit-ami de son ex compagne. Ses jours ne sont plus en danger et il devrait quitter l'hôpital d'ici la fin de la semaine.