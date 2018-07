Un habitant de Toul et son fils ont été interpellés et placés en garde à vue samedi 28 juillet. Ils seraient impliqués dans une tentative de meurtre sur un voisin. Le fils, mineur, avait pris la fuite.

Toul, France

Un jeune homme, mineur, a été interpellé ce samedi soir et placé en garde à vue pour une qualification criminelle de tentative de meurtre. Les faits se sont déroulés à Toul (Meurthe-et-Moselle) à l'aube, le matin même. Avec un fusil à pompe et accompagné de son père, il aurait visé un voisin. Il n'y a pas eu de blessé.

Une enquête est en cours pour connaître les circonstances des tirs et le déroulement des faits. Selon le parquet de Nancy, père et fils sont retournés à leur domicile et s'y sont enfermés. Les policiers du RAID sont intervenus et ont arrêté le père, qui est sorti "sans difficultés particulières", précise le parquet. L'homme a été placé en garde à vue pour complicité de tentative de meurtre.

Le fils, lui, avait pris la fuite et a été arrêté dans la soirée. L'arme a été retrouvée au domicile familial, "cachée sous un drap", ajoute encore le parquet.