Tentative de meurtre à Vandoeuvre : les auteurs se sont rendus à la police

L'enquête menée par le SRPJ se poursuit après la tentative de meurtre à Vandoeuvre-lès-Nancy, jeudi 9 avril. Finalement, ce ne sont pas trois, mais cinq protagonistes, avec des rôles plus ou moins secondaires, qui sont suspectés d'avoir participé à cette affaire. Après avoir pris la fuite en fin de semaine dernière, ils se sont présentés à l'hôtel de police de Nancy ce lundi. Une information révélée par nos confrères de l'Est Républicain et confirmée par le parquet de Nancy.

Plusieurs milliers d'euros dérobés à la victime

Parmi les personnes placées en garde-à-vue : Nawell L, la concubine de la victime poignardée, son frère Jawad L et sa compagne. Il y a également deux autres femmes impliquées, dont une qui a servi de chauffeur. L'enquête ayant établi, en effet, que le frère, sa compagne et les deux autres protagonistes secondaires ne sont pas partis de Clapiers, dans l'Hérault, mais de Bobigny, en Seine-Saint-Denis pour rejoindre Vandoeuvre-lès-Nancy le jour des faits.

Lors de sa garde-à-vue, l'homme reconnaît les coups portés sur son beau-frère de 29 ans. Les interrogatoires des autres suspects laissent entendre que la concubine de l'agresseur "aurait joué un rôle déterminant", selon le procureur de la République, en volant une somme de "plusieurs milliers d'euros" à la victime.

Faire croire à une vengeance sur fond de violences conjugales

Concernant Nawell L, qui affirme avoir subi des violences conjugales, les marques de coups et de suçons présentés sur son corps sont les faits de son frère et sa belle-sœur, "pour laisser accroire qu'elle avait été victime de violences de la part de son conjoint le soir des faits", détaille le procureur de la République de Nancy. Avant d'ajouter que "Nawell aurait présenté une légère griffure sur la joie droite en sortant du domicile conjugal", jeudi 9 avril.

Le bébé âgé d'un an confié aux grand-parents

Mercredi 15 avril, le principal suspect, Jawad L, a été placé en détention provisoire pour tentative de meurtre et vol avec arme. Le juge d'instruction a été saisi de non-assistance à personne en péril concernant Nawell et les deux autres protagonistes ainsi que complicité de tentative de meurtre et vol avec arme pour la concubine de Jawad. Les quatre femmes sont placées sous contrôle judiciaire.

Le bébé de Nawell et son concubin a été confié provisoirement aux grands-parents, un juge d'instruction a été saisi, toujours d'après le parquet. Quant à la victime, son pronostic vital n'est plus engagé. Une incapacité temporaire de travail de douze jours a été fixée.