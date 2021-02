Tentative de meurtre par des militaires de la DGSE : trois personnes mises en examen et placées en détention

Le possible commanditaire d'une tentative d'assassinat sur une coach en entreprise, stoppée in extremis en juillet à Créteil, a été mis en examen et écroué, ce mardi, avec deux nouveaux suspects dans cette enquête. Une affaire connue pour l'implication de militaires rattachés à la DGSE.