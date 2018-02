Eure

C'est une aide soignante de 35 ans qui a tenté de mettre fin à ses jours, en avalant des médicaments, alors qu'elle était en service au sein de l'EHPAD Les Quatre Vents à Ecouis dans l'Eure. _Elle est arrêté six mois pour accident du travail._Début octobre, l'aide soignante, présente dans l'établissement depuis une dizaine d'années, est convoquée par sa directrice qui lui reproche des propos vexatoires à l'encontre de deux résidentes, une fois en mai et une fois en septembre. La sanction tombe : sa note administrative est baissée, elle perd l'équivalent de six ans d'ancienneté. Après un arrêt de travail, elle reprend en janvier, mais le quatrième jour, elle ne tient plus, fait une crise de paranoïa et avale un bol de médicaments. Transportée aux urgences, un arrêt de six mois pour accident du travail est prescrit à la femme de 35 ans.

La pression dans le milieu médical est elle en cause ?

Pour la CGT, cet incident grave met en avant la pression de plus en plus importante dans le milieu médical. Le syndicat y voit de la maltraitance intsitutionnelle à l'égard des personnels, de plus en plus sous pression selon elle, avec des contrats de plus en plus courts, beaucoup d'absentéisme et des salariés de plus en plus polyvalents.

La directrice réfute ces arguments : il n'y a pas moins de personnel et selon elle, la salariée n'aurait jamais dû reprendre si tôt.