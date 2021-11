Tentative de viol et agression sexuelle à Pau : l’accusé condamné à sept ans de prison

L’homme âgé de 22 ans, né en Guinée, a été reconnu coupable de tentative de viol, agression sexuelle, violences et exhibition sexuelle. Il était jugé mercredi et jeudi à la cour criminelle des Pyrénées-Atlantiques. L’homme a été condamné à une peine de sept ans de prison. Les faits datent du 15 février 2020, dans le centre-ville de Pau, il s’en est violemment pris à deux jeunes femmes qui s’étaient constituées parties civiles. L’avocate générale, Béatrice Bioux, avait requis une peine de huit années de prison. Par ailleurs, le Guinéen est interdit de territoire français à titre définitif et il a été condamné à payer 8.500 € et 4.500€ aux deux victimes.

