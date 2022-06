Tentative de vol à main armée dans une boulangerie à Soudan

Une tentative de vol à main armée s'est déroulée ce lundi vers 17h à la boulangerie de Soudan, près de Saint-Maixent-l'Ecole dans les Deux-Sèvres. Un homme est entré dans le commerce, "La Soudanaise", muni d'un revolver et un collant sur la tête. Il réclame la caisse. Une vendeuse et le patron sont là. Ce dernier lui répond avec sang-froid qu'il n'a rien. Il raconte que l'homme repart en disant " je reviens". Le boulanger barricade alors le magasin et prévient les gendarmes.

Hélicoptère et chiens de la gendarmerie mobilisés

D'importants moyens ont été engagés, une trentaine de gendarmes ont été aidés d'équipes cynophiles, de l'hélicoptère de la gendarmerie de Limoges notamment. En vain, pas d'interpellation pour le moment. L'enquête est confiée à la brigade de recherches de Niort. Pas de blessé, "mais on est un peu chamboulés", reconnait le boulanger.