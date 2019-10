Tentative de vol de parfums dans un camion à Ernée : deux hommes seront jugés en novembre à Laval

Deux hommes de 21 et 27 ans auraient tenté de voler des parfums dans un camion, stationné sur la plateforme logistique des transports Bouvier à Ernée.

Ernée, France

Deux habitants du Havre de 21 et 27 ans seront jugés le 13 novembre prochain à Laval pour tentative de vol en réunion, dégradations et association de malfaiteurs. Ils devaient être jugés ce vendredi en comparution immédiate mais ils ont demandé un délai pour préparer leur défense. Dans la nuit du 3 au 4 février dernier, à Ernée, ils auraient tenté de voler des parfums dans un camion, stationné sur la plateforme logistique des transports Bouvier.

Deux vols ou tentatives de vols en deux jours

C'est le gérant de l'entreprise qui les surprend et les fait fuir. Car la veille déjà, des individus s'étaient introduits sur sa plateforme logistique. Douze palettes de parfums avait été dérobées dans un camion, la moitié de la cargaison, pour un préjudice de 144 000 euros. Le gérant fait donc installer en urgence des caméras de vidéo surveillance, et 24 heures à peine après ce vol, des individus pénètrent à nouveau sur son entreprise - on ne sait pas sil y a un lien entre les deux affaires.

Huit mois d'enquête

Le patron les repère alors qu'ils sont en train de découper la bâche d'un camion, ils prennent la fuite. Mais grâce aux caméras, leur voiture est identifiée, elle appartient au frère de l'un des prévenus. Les enquêteurs remontent la piste, ils tracent les téléphones portables de plusieurs personnes, et finalement, les deux hommes sont arrêtés en début de semaine en Seine-Maritime, après huit mois d'enquête.

Tous les deux ont un casier judiciaire chargé, et tous deux ont déjà été condamnés pour vols en réunion. Les deux hommes sont en détention provisoire à la maison d'arrêt de Laval en attendant leur procès. Ils avaient demandé leur transfert à la maison d'arrêt du Havre mais les juges lavallois ont refusé. Le plus jeune purgeait déjà une peine à la prison du Havre, il doit être libéré le 24 novembre.