Tentative de vol : un policier et un militaire en vacances interpellent un mineur armé d'un couteau à Dax

Un mineur a été placé en détention provisoire et sera jugé fin janvier pour vol avec violence et détention d'arme. Le jeune de 17 ans a été interpellé grâce à deux personnes un policier et un militaire en vacances qui faisaient leur course au Grand Mail à Dax (Landes).