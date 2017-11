Tentatives d'enlèvement : les parents se disent plus prudents devant les collèges du Béarn

Des établissements de l'agglomération de Pau ont écrit aux parents pour appeler à la prudence, avec la confirmation par le parquet de l'ouverture d'une enquête, après deux tentatives d'enlèvement de collégiennes. Les parents d'élèves assurent qu'ils sont désormais plus vigilants.

L'enquête se poursuit pour tenter de retrouver un homme d'une quarantaine d'années, qui roderait avec une camionnette blanche autour de collèges, dans l'agglomération de Pau. Cette description peut ressembler à de fausses annonces qui circulent régulièrement sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, comme le décryptait récemment franceinfo. Mais selon le parquet de Pau, il y a bien eu deux tentatives d'enlèvement.

Deux cas signalés : à Idron et Jurançon

Deux collégiennes ont raconté avoir été approchées par un homme suspect. L'une, mardi 21 novembre, à un arrêt de bus d'Idron, et la deuxième, vendredi 24 novembre, devant le collège Ernest Gabard de Jurançon. À chaque fois, elles ont réussi à s'échapper. Un homme, un temps suspecté et arrêté par la police, a été remis en liberté.

Depuis ces événements, certains établissements ont écrit directement aux parents pour appeler à la prudence. Depuis une semaine, les parents d'élèves sont plus vigilants et ils sont plus nombreux à venir chercher directement leurs enfants.