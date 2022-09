Tentatives d'escroquerie par téléphone : la Direction des finances publiques appelle à la vigilance

Votre téléphone sonne et un agent des Finances publiques vous demande d'effectuer un virement bancaire, de payer par carte bancaire ou de verser une caution sur un compte : plusieurs tentatives d'escroquerie de ce type ont été signalées ces derniers jours en Nouvelle-Aquitaine. La Direction régionale des finances publiques lance un appel à la vigilance ce mercredi.

Quels sont les éléments qui doivent vous mettre la puce à l'oreille ? L'administration en dresse une liste :

Vous n'avez reçu aucun courrier officiel sur le sujet évoqué,

Votre interlocuteur est inhabituel et l'appel est à son initiative,

Votre interlocuteur fait pression pour obtenir votre consentement : menaces de prison, demande d'une très forte somme d'argent, délai très court pour réaliser le paiement, demande de ne pas en parler...,

Votre interlocuteur vous propose une réduction du montant de votre impôt ou de la somme due si vous réglez immédiatement.

Ne jamais transmettre ses données bancaires

Pour éviter de vous faire escroquer, la Direction des finances publiques donne quelques conseils de bon sens comme, par exemple, de ne jamais divulguer d'informations personnelles et en particulier son identifiant fiscal, de ne jamais transmettre ses données bancaires à un interlocuteur dont on n'est pas sûr et de ne pas céder à l'urgence invoquée.

Pour obtenir des précisions, le service des impôts est joignable sur le site impots.gouv.fr ou au 0.809.401.401. L'administration précise également que les personnes victimes de ces tentatives d'escroquerie peuvent déposer plainte à la police ou en gendarmerie ou par courrier auprès du procureur.