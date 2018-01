Des cambrioleurs ont tenté de pénétrer dans plusieurs commerces dans la nuit de ce jeudi à vendredi en Dordogne et Gironde, à Creysse, Pineuilh et Sainte-Foy-la-Grande. Les voleurs ont utilisé par deux fois une voiture bélier.

Vers 3h du matin, dans la nuit de jeudi à vendredi, des cambrioleurs se sont attaqués à une bijouterie de Sainte-Foy-la-Grande en Gironde. Ils ont utilisé une voiture bélier pour défoncer la vitrine en marche arrière. Les voleurs seraient repartis les mains vides, les bijoux n'étant pas dans la vitrine.

Le Super U de Pineuilh et le magasin Sport 2000 de Creysse

Trois kilomètres plus loin, à Pineuilh, les voleurs se sont arrêtés sur la zone commerciale du Super U. Ils ont réussi à pénétrer dans la galerie marchande et ont tenté de cambrioler un magasin de téléphonie. Un peu plus tard, en milieu de nuit, c'est le magasin Sport 2000 de la zone commerciale de Creysse en Dordogne qui a lui aussi été la cible des cambrioleurs. Là aussi, une voiture bélier a été utilisée pour fracturer l'entrée du magasin.

Le véhicule a ensuite été abandonné un peu plus tard à quelques kilomètres de là. Ces tentatives pourraient être l'oeuvre d'une même bande. La gendarmerie de Dordogne a ouvert une enquête.