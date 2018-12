Tentatives de traversée par des migrants : les plaisanciers de Gravelines sont aux premières loges

Gravelines, France

En un mois, quatre petits bateaux ont été volés, dans les différents sites du port de Gravelines, qui comptent plus de 400 embarcations. Des rondes de vigiles, avec chiens, ont été mises en place, et certains plaisanciers passent du temps, dehors, la nuit. Mais surveiller efficacement trois kilomètres de chenal est impossible.

Traverser avec ces petits bateaux est très dangereux

Et cela n’empêche pas les dégradations, constate Eddy Merlier, le Président de Gravelines plaisance : "Les portes d'accès aux bateaux sont forcées. Ils cherchent les clés et tentent de démarrer les moteurs. On constate aussi des vols de gilets, car ils les regroupent pour préparer des opérations et partir ensembles sur le même bateau."

Un petit bateau de 7 m, avec sept ou neuf personnes à bord, un peu de houle en mer et il se retourne, ou il embarque de l'eau et il coule.

Pour se protéger, les plaisanciers retirent les batteries des bateaux, ou les attachent aux pontons avec des chaines et des cadenas. Mais les passeurs sont équipés de matériel, un sac contenant des pinces pour couper le métal a été retrouvé.

De la vidéo-surveillance ?

Alors qu’ils ne sont souvent pas assurés pour leurs vieux bateaux, les propriétaires sont démunis : "il faudrait renforcer l'éclairage au niveau des pontons. La vidéo-surveillance, ça ne serait efficace pour empêcher les vols que s'il y avait une personne en permanence derrière l'écran."

On ne peut pas mettre tous les bateaux au sec ; ce serait l'idéal, mais après il faudrait une grue à chaque fois qu'on veut sortir en mer, ce n'est pas possible.

Pour tenter de trouver une solution, une réunion est prévue ce vendredi, en mairie de Gravelines. La question de la vidéo-surveillance sera de nouveau posée. Mais le coût est important, près de 100.000 euros.