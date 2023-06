Tentatives de viol : l'ancien ministre Damien Abad placé en garde à vue et relâché sans poursuite à ce stade

L'ancien ministre Damien Abad a été placé en gade à vue mercredi à Paris dans le cadre des accusations de viol à son encore, a-t-on appris ce vendredi. Le député de l'Ain, dont l'immunité parlementaire a été récemment levée, a été convoqué à 10h et est resté 6 heures à être interrogé par les enquêteurs de la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP).

De source proche du dossier, Damien Abad a fait valoir son innocence et a maintenu sa version des faits. Il a été relâché sans poursuite à son encontre à ce stade. L'enquête pour tentative de viol le visant a été ouverte après la plainte d'une femme, qui l'accuse d'avoir tenté de la violer lors d'une fête organisée chez lui, à Paris, au premier semestre 2010.

Damien Abad a "nié toute agression". L'ancien chef des députés LR avait été nommé en mai 2022 ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, prise du président Emmanuel Macron à droite. Dans un communiqué transmis à l'AFP, le parlementaire s'est dit satisfait d'avoir pu "s'expliquer sur des faits qu'il conteste fermement et de se défendre face à des accusations aussi ignobles qu'infondées". "Damien Abad a toute confiance en la justice et ne doute pas que cette procédure permettra de prouver son innocence", est-il ajouté.