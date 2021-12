A cause de la tempête Barra qui s'abat sur le Sud-Ouest, un arbre est tombé ce mercredi matin sur la ligne ferroviaire entre Dax et Puyoo. Le trafic est en ce moment interrompu dans les deux sens. Les 20 passagers ont été évacués en bus ce midi.

TER Dax - Puyoo : le trafic est complétement interrompu à cause d'un arbre sur la voie

La tempête Barra perturbe le trafic ferroviaire. Un arbre est tombé ce mercredi matin sur les rails entre Dax et Puyoo, un TER l'a heurté. Le trafic est totalement interrompu dans les deux sens, jusqu'à nouvel ordre. Le temps pour les équipes de la SNCF d'enlever l'arbre et de réparer les caténaires. La reprise du trafic est estimée à 16h. Le train entre Dax et Pau va temporairement passer par Bayonne.

A bord du TER touché, les 20 passagers ont été évacués en bus ce midi, d'après la SNCF.