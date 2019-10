TER : grosses perturbations en Creuse en raison d'un mouvement social

Creuse, France

Attention si vous prenez le train ce vendredi 18 octobre : les cheminots font valoir leur droit de retrait après un accident. Beaucoup de trains ne circulent pas. Toutes les lignes TER du Limousin sont concernées. Il faut s'attendre à des retards, voire à des suppressions de trains.

Pour savoir si votre train circule, la SNCF conseille de se rendre sur le site internet TER Nouvelle Aquitaine. En revanche, il faut le consulter peu de temps avec l'heure de départ de votre train : les informations sont mises à jour au fur et à mesure que les agents et les conducteurs annoncent s'ils participent au mouvement de grève ou pas. Si possible, la SNCF conseille de reporter votre déplacement.

Retard et suppression de trains à la Souterraine

Ce matin, à la Gare de la Souterraine, la circulation des trains est perturbée. Le train venant de Paris qui devait arriver à 11h20 ce vendredi à 1h10 de retard et le TER de 12h09 en direction de Vierzon est annulé.

Photo du panneaux d'affichage ce vendredi matin à la gare de la Souterraine © Radio France - Camille André

Les conducteurs exercent leur droit de retrait

Cet arrêt de travail sans préavis fait suite à un accident mercredi en Champagne-Ardenne, un TER ayant percuté un convoi routier exceptionnel coincé sur un passage à niveau, faisant plusieurs blessés dont le conducteur du train, selon une porte-parole de la SNCF. Des agents de conduite et contrôleurs ont fait valoir leur droit de retrait dès jeudi, et plus encore vendredi matin à la prise de service.

Le conducteur, blessé et choqué, "a dû porter secours aux passagers car c'était le seul agent SNCF à bord", a déploré dans un communiqué SUD-Rail.