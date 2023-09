Terminal méthanier flottant du Havre : neuf activistes de Greenpeace convoqués au Tribunal

Neuf activistes qui ont tenté d'empêcher l'entrée dans le port du Havre du bateau usine Cape Ann , le terminal méthanier flottant lundi, sont convoqués devant la justice, indique l'ONG dans un communiqué ce mardi. À bord de deux zodiacs et de cinq canoës, une vingtaine de militants ont navigué dans le port du Havre, poursuivis par la gendarmerie maritime. Onze d'entre eux ont été interpellés et placés en garde à vue.

Parmi elles, neuf activistes et deux photo-reporters. Quatre personnes ont été remises en liberté dans la soirée de lundi, deux l’ont été sans charges, tandis que deux autres sont convoquées à une audience au Tribunal judiciaire du Havre le 9 janvier 2024 pour des faits d’intrusion dans une installation portuaire hors d’une zone d’accès restreint, passibles de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende.

Les sept personnes maintenues en garde à vue le sont finalement restées près de 24 heures. Remises en liberté ce mardi aux alentours de midi, elles sont convoquées le 1er octobre 2024 pour des délits maritimes liés à des faits de navigation et d’abordage. Elles encourent jusqu’à deux ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende.

“C’est un dispositif sécuritaire massif qui a été mis en place pour assurer l’installation d’une infrastructure fossile qui va aggraver la crise climatique et principalement servir les intérêts économiques de la major pétro-gazière TotalEnergies. Pour avoir protesté en toute non-violence, au nom de l’urgence climatique, nos militants ont été maintenus 24h en garde à vue, soit la durée maximale”, condamne Clara Gonzales, juriste à Greenpeace France, par voie de communiqué.

“Nous continuerons de nous mobiliser contre toute nouvelle infrastructure fossile, en cohérence avec les alertes des scientifiques du climat sur le sujet, et nous continuerons de dénoncer le double discours du Président Macron et de son gouvernement en matière de politique climatique et énergétique", rappelle Edina Ifticène, chargée de campagne Énergies fossiles à Greenpeace France.