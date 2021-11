Terramesnil : un homme de 70 ans, grièvement brûlé, entre la vie et la mort

A Terramesnil, dans le nord de la Somme, un homme de 70 ans est entre la vie et la mort : son corps est brûlé à 90 %. L'homme a été retrouvé à son domicile ce lundi matin, on ne connaît pas encore les circonstances exactes de cet accident. La victime a été transportée au CHU de Lille par le SAMU 80 et les pompiers de la Somme.