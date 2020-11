Terrassé par un coup de couteau à Montbéliard, alors qu'il tentait de s'interposer dans une dispute

Victime collatérale d'une rixe entre deux hommes, Yanis, un audincourtois de 26 ans, a succombé à un coup de couteau dans la nuit de dimanche à lundi à Montbéliard. Artère fémorale sectionnée. L'agresseur présumé s'est signalé à la police. Il a été interpellé et placé en garde-à-vue.

Le drame a eu pour théâtre une petite impasse qui mène à une épicerie de nuit à Montbéliard, tout près du siège de l'agglomération. Une dispute entre deux hommes pour une affaire de dettes à propos de vêtements de marque. Il est une heure du matin. Le ton monte entre les deux hommes.

Un troisième homme, Yanis, un audincourtois de 26 ans, s'interpose. Il est blessé d'un coup de couteau à la cuisse. Son artère fémorale est sectionnée. Blessure fatale. Le jeune homme est transporté à l’hôpital Nord-Franche-Comté où il décédera quelques instants plus tard.

Vers 4 heures du matin, le porteur du couteau, un boroillot de 34 ans, se signale à la police et plaide l'accident. Il est aussitôt interpellé et placé en garde-à-vue pour meurtre par arme blanche.

"C'est une bien triste histoire", nous confie son avocat. "qui prend des proportions qui le dépassent", avec la mort d'un jeune homme.

"Les investigations se poursuivent pour rassembler le maximum d'indices et établir l’enchaînement exact des faits", nous indique la procureur de Montbéliard. L'auteur présumé du coup de couteau sera présenté à un juge d'instruction dans l'après-midi de ce mardi.