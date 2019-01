Terre de Cévennes: Neige en Lozère

Lozère, France

La réserve des bisons d’Europe en Lozère. Sur plus de 200 hectares d’espaces naturels forestiers, les bisons évoluent en semi-liberté au cœur d’une faune diverse et variée, la réserve sauvage est dotée de passages aménagés qui favorisent la circulation des autres animaux sauvages (Cerfs, chevreuils, sangliers, lièvres…). La flore de la réserve animalière est elle aussi très diversifiée. Selon la saison vous pourrez découvrir : orchidées, jonquilles, droséras (petites plantes carnivores), épicéas, pin mélèzes, pin des montagnes (mugho). Il y a 1500 ans environ les bisons d’Europe vivaient en Margeride. Néanmoins dans les années 1000 ils disparaîtront de France pour migrer peu à peu vers les forêts de l’est de l’Europe.Après la première guerre mondiale, la survie de l’espèce des bisons d’Europe est dangereusement menacée ; il reste seulement quelques spécimens issus de la forêt de Bialowieza en Pologne à partir desquels l’espèce va être sauvegardée.Cependant la création de ce parc des bisons d’Europe en Lozère est le fruit de l’idée de Mr Gilbert Maury ainsi que de quelques élus locaux. Associés à la volonté de naturalistes polonais souhaitant créer un nouveau pôle de sauvegarde de l’espèce en Europe de l’Ouest.

La réserve des bisons d’Europe en Lozère participe à la sauvegarde de l’espèce © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Les bisons d’Europe vivant autrefois en Margeride, il semblait parfaitement opportun de les y réintroduire. L’autre intérêt de cette réserve de bisons est de faire connaître cet animal préhistorique aux yeux du grand public à travers une activité familiale et surprenante.En hiver, la visite de la réserve des bisons d’Europe de Sainte-Eulalie se fait en traîneau tiré par des chevaux.

Un site animalier exceptionnel où vous observez le bison d’Europe dans son habitat naturel © Radio France - SAID MAKHLOUFI

La forêt est l’habitat naturel du bison d’Europe. La lointaine adaptation du bison à la forêt paraît évidente tant ses déplacements y semblent aisés : son port de tête plus relevé que celui de son cousin d’Amérique lui facilite l’accès aux branches ainsi que l’écorçage des troncs jusqu’à une hauteur de plus de deux mètres. La Margeride, avec un climat assez rigoureux et un territoire fortement boisé, convient bien aux bisons d’Europe.

Visite en calèche avec un couple de Marseille © Radio France - SAID MAKHLOUFI

La réserve des bisons d’Europe de Sainte-Eulalie © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Présent à l'état sauvage uniquement au nord de l'Europe, le bison d'Europe a été réintroduit en Margeride. Dans la réserve, il vit en semi-liberté sur plus de 200 hectares. A Sainte-Eulalie, le visiteur a le choix entre la visite guidée en calèche ou en traîneau l'hiver, et la balade pédestre. La visite guidée permet d'aller à la rencontre du plus gros mammifère terrestre d'Europe au sein d'un parc de 80 ha.

Le Département en action cet hiver

La Lozère est entrée en période de viabilité hivernale et va le rester jusqu'au 13 mars prochain. © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Le département de la Lozère met systématiquement en place une organisation spécifique en période de viabilité hivernale pour rendre les routes départementales les plus praticables et les plus sécurisées possibles. La Lozère est entrée en période de viabilité hivernale et va le rester jusqu'au 13 mars prochain. Cette année, sur l’ensemble des 2.263 kms du réseau départemental seront mobilisés près de 200 agents (coordinateurs, techniciens météo, chauffeurs, patrouilleurs et responsables) répartis sur 24 centres techniques. La Lozère dispose de 65 engins de déneigement pour assurer la viabilité hivernale du réseau routier. Deux nouvelles saleuses viennent de rejoindre le parc de matériel spécifique composé de 58 camions environ, équipés d’étraves, de rabots, de lames et de saleuses et de sept engins polyvalents pouvant être équipés de fraises ou d’étraves, de turbines, d’ailerons.

La Lozère dispose de 65 engins de déneigement pour assurer la viabilité hivernale du réseau © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Un automobiliste en difficulté © Radio France - SAID MAKHLOUFI

Stations de ski

En hiver, la Lozère propose six stations de ski et domaines nordiques pour pratiquer différentes activités : ski alpin, ski de fond, raquettes à neige, chiens de traîneau, luge, snowkite... Les immensités vierges ou boisées de la Lozère sont un formidable terrain de jeu pour le sport d'hiver.

Les montagnes douces et leurs stations villages offrent aux familles la possibilité de vivre l'hiver autrement ; en auberge chaleureuse ou en gîte rural pour des vacances en Lozère rythmées par la découverte, la contemplation et la pratique des activités de neige. Au nombre de six et réparties sur différentes régions naturelles telles que le Mont Lozère, la Margeride et l'Aubrac, les stations et domaines nordiques proposent différentes prestations selon le relief et les chemins enneigés.

En Aubrac, vous trouverez la station de ski du Fer à Cheval à Nasbinals entre 1 230 et 1 350 mètres d'altitude, ainsi que la station au Col de Bonnecombe - Aubrac Sud Lozère, entre 1 350 et 1 450 mètres. Sur la Margeride se trouvent deux stations de ski : la station de ski nordique de Laubert - Chaptal et celle des Bouviers, idéales pour des randonnées nordiques et ski de fond. Sur le Mont Lozère, lieu de ski par excellence, se situent deux stations : la station de ski du Bleymard - Mont Lozère et la station de pleine nature du Mas de la Barque.

