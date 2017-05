Pas-de-Calais : cinq morts, dont deux enfants, dans un terrible accident de la route à Radinghem

Un accident de la route a fait cinq morts, ce samedi en fin d'après-midi, à Radinghem, dans le Pas-de-Calais. Une collision entre trois voitures a eu lieu sur la départementale 928. Deux enfants ont été tués, un troisième est dans un état critique.

L'accident a eu lieu vers 17h30, sur la départementale 928, entre Béthune et le Touquet. Une voiture a perdu le contrôle dans un virage, et en a percuté deux autres de plein fouet. Le bilan est très lourd : cinq morts, dont deux enfants en bas âge. Un troisième enfant est grièvement blessé, transporté par hélicoptère dans un état critique. Une autre personne est plus légèrement touchée.

Nous avons joint le directeur de cabinet du Préfet du Pas de Calais, Etienne Desplanque, évoque "un tragique accident". Plus de cinquante personnes, pompiers, policiers, ont été mobilisées.