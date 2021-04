Terrible désillusion pour le PSG qui laisse la place de leader de L1 à Lille, après sa défaite (1-0)

Le Paris Saint-Germain s'est fait piéger par Lille au Parc des Princes (1-0) et tombe de haut ce samedi dans le cadre de la 31e journée de championnat. Le PSG n'est plus leader de Ligue 1.

Le Lillois Jonathan David a inscrit l'unique but du match.

C'était un match crucial dans la course au titre de Ligue 1, et le Paris Saint-Germain est passé complètement à travers ce samedi. Après un but en première période du Lillois Jonathan David (21e minute), les hommes de Mauricio Pochettino n'ont jamais réussi à combler leur retard au tableau d'affichage.

Une défaite lourde de conséquences puisque le PSG laisse sa place de leader du championnat à son adversaire du jour.