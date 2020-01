Cette nuit de vendredi à samedi en Isère a vu les pompiers et le Samu intervenir sur pas moins de 3 accidents dont un s'est révélé mortel à La-Côte-Saint-André

Terrible nuit sur les routes de l'Isère : 1 mort et 6 blessés dont 3 graves

Une sortie de route et deux collisions frontales cette nuit en Isère

Grenoble, France

Un jeune homme de 21 ans, seul à bord de sa voiture, a perdu la vie dans une sortie de route peu avant 2 heures ce samedi matin à La-Côte-Saint-André, Avenue Jongkind.

Deux collisions frontales

Deux accidents entre véhicules ont par ailleurs faits 6 blessés dont 3 graves cette nuit en Isère. Vers 18h30 à Saint-Jean-de-Bournay, une collision frontale sur la RD518 a nécessité l'intervention d'un hélicoptère pour transporter un homme de 82 ans et une femme de 71 ans vers l'hôpital Lyon-sud. Une autre femme, agée de 51 ans a été conduite, plus légèrement blessée, à l'hôpital de Vienne.

Vers 23h20 ensuite, à Saint-Quentin-sur-Isère, route de Tullins, une autre collision frontale a fait 3 blessés dont 1 grave. Un homme de 48 ans transporté vers le CHU Grenoble Alpes. Tout comme un autre homme de 48 ans et une femme de 45 ans classés eux en "urgence relative".