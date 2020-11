Territoire de Belfort : appel à la prudence des gendarmes après deux incendies de garages

Après deux incendies démarrés dans des garages d'habitations ce dimanche 22 novembre à Châtenois-lès-Forges et Bourogne, les gendarmes du Territoire de Belfort appellent à la prudence. A cause du froid, certaines personnes bricolent leurs véhicules en intérieur et se mettent en danger.