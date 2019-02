Territoire de Belfort : deux adolescentes en fugue, la gendarmerie lance un appel à témoins

Territoire de Belfort, France

Elles s'appellent Gwendoline, 13 ans et Norane, 17 ans. Elles sont recherchées depuis vendredi soir par les gendarmes du Territoire de Belfort qui ont lancé un appel à témoins pour retrouver les deux adolescentes en fugue. Les deux jeunes filles ont quitté le foyer où elles étaient hébergées. Les forces de l'ordre n'excluent pas qu'elles aient déjà quitté le département.

Au moment de leur disparition, la plus jeune, portait un survêtement bleu et des baskets noires, elle a les cheveux blonds et raides.

La plus âgée (1m63) portait aussi un survêtement bleu. Elle a le cheveux noirs et courts sur les côtés.

Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie de Grandvillars au 03 84 27 82 17