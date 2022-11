Territoire de Belfort : quatre ans de prison pour agressions sexuelles sur mineure

Un homme de 63 ans a été condamné à 4 ans de prison ferme par le tribunal judiciaire de Belfort pour agressions sexuelles sur mineure de 15 ans, ce mercredi 30 novembre. Il a été reconnu coupable de plusieurs caresses sexuelles et pénétrations digitales sur la petite-fille de sa compagne de l'époque entre 2011 et 2018 alors que la fillette avait entre 6 et 13 ans. Des faits commis dans le Territoire de Belfort, dans le secteur de Giromagny, mais aussi dans le Bas-Rhin.

À la barre, le prévenu peine à expliquer ses gestes et répond quasiment uniquement par "oui" ou "non". Une vingtaine d'attouchements sexuels commis sur une période de 7 ans lui étaient reprochés, il a reconnu les caresses mais pas les pénétration digitales, une version que contredisent pourtant les experts.

Violences sexuelles

Longuement, le président Jean-Philip Ghnassia a tenté de comprendre les gestes du prévenu et de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes, dont certains auraient pu être qualifiés de viol et jugés aux assises mais finalement correctionnalisés. "Quand on aime bien un enfant on lui offre des cadeaux, on ne lui fait pas de caresses sexuelles !" a lancé le président avant de renchérir : "Comment pouvez-vous dire qu'elle est venue vers vous ? ! Vous avez 50 ans de plus qu'elle. Et même si c'était vrai vous auriez dû dire non !"

"Quatre ans après j'ai peur"

Plusieurs fois, le sexagénaire s'est excusé, fait part de ses regrets et explique avoir fait "une connerie". Mais pour Maître Chassard, avocat des parties civiles, "Monsieur Haas est hors-sol, ce ne sont pas de simples papouilles, c'est un crime !". La victime a accepté de venir témoigner à la barre, en pleurs, elle raconte un quotidien miné par ce traumatisme : "quatre ans après j'ai peur, j'ai peur du regard des hommes, j'ai l'impression que lui il s'en fiche".

L'homme de 64 ans passera les prochaines années en prison, avec notamment l'obligation de suivre un soin psychologique et l'interdiction d'exercer une activité avec des mineurs.