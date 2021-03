Territoire de Belfort : une femme de 72 ans retrouvée à Eloie par le chien Lascar, son maître raconte

Tous les héros ne portent pas de cape, mais parfois un collier et une laisse. C'est peut-être ce que s'est dit la famille de cette dame de 72 ans à Eloie, disparue le dimanche 7 mars dernier en début d'après-midi. Il n'a fallu qu'une dizaine de minutes à Lascar, un malinois de 6 ans, pour retrouver sa trace dans les bois de la commune terrifortaine.

Après le départ de la septuagénaire d'un repas familial qui a tourné au vinaigre, ses proches ont immédiatement alerté la gendarmerie, qui décident de faire appel à un chien piste-défense du PSIG (Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie) de Montbéliard. Son maître, l'adjudant Loïc Joyeux explique au micro de France Bleu Belfort Montbéliard comment s'est déroulé le pistage : "Ç'a été assez rapide parce que la dame n'avait pas fait une grande distance entre l'endroit d'où elle était partie et où on l'a découverte. Mais c'est bien sûr une fierté, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui doivent concorder, et ce n'est pas toujours évident".

Au PSIG de Montbéliard depuis 2017

L'adjudant Joyeux et Lascar travaillent ensemble depuis décembre 2017, date à laquelle le canidé est arrivé au PSIG de Montbéliard. "Il est né dans le centre de la France, puis a été formé au Centre National d'Instruction Cynophile de la Gendarmerie, dans le Lot. Ses qualités ce sont le pistage et la défense, contrairement à d'autres chiens qui sont spécialisés dans la recherche de stupéfiants par exemple", explique le militaire.

Parmi ses plus beaux faits d'armes depuis qu'il officie dans le Nord Franche-Comté, Lascar a permis de retrouver les auteurs d'un vol à main armée d'un bureau de tabac de Courcelles-lès-Montbéliard en 2018. "Ils avaient abandonné un grand couteau dans leur fuite. J'ai juste donné à Lascar cette odeur de référence, et il nous a permis de découvrir un bas utilisé par les voleurs pour dissimuler leur visage, qui nous a ensuite conduit à l'immeuble où habitait l'un des suspects. Tous ces éléments mis bout à bout, ça a permis de découvrir les auteurs, qui ont ensuite été jugés et condamnés", détaille l'adjudant Loïc Joyeux.

La carrière d'un chien piste-défense est environ d'une dizaine d'années au sein de la gendarmerie française.