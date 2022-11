Territoire de Belfort : un arrêté pour limiter la circulation des poids lourds sur la RD83

C'est une excellente nouvelle pour les habitants de Roppe, Menoncourt et Lachapelle-sous-Rougemont. Ces trois communes du Territoire de Belfort sont confrontées à un trafic très important de camions qui veulent éviter le péage de Fontaine, sur l'A36. Un arrêté vient d'être signé par les maires et le Département. Les transporteurs ont désormais interdiction d'emprunter cet axe, sur un tronçon de 12 km, de la limite du Haut-Rhin jusqu'à Denney. Les transporteurs risquent désormais une amende de 90 euros. En comparaison, le passage au péage de Fontaine coûte 10 euros.

Des opérations de contrôle

Jusqu'à présent, un millier de camions passaient par Roppe, Menoncourt et Lachapelle-sous-Rougemont, chaque jour. Depuis 25 ans, les communes avaient pris des arrêtés municipaux interdisant le passage de ces poids lourds, mais le texte était difficilement applicable par les gendarmes. "À chaque fois, les opérations de contrôle étaient très compliquées, confirme Eric Parrot, le maire de Lachapelle-sous-Rougemont. Dès qu'ils arrêtaient des camions, ça provoquait de gros embouteillages dans le village__."

Ce nouvel arrêté a l'avantage de prendre en compte une large portion de cette RD83. Dans ces conditions, les forces de l'ordre pourront réaliser leurs opérations de contrôle au bord de la route, sur des zones de stationnement, sans perturber la circulation des autres véhicules. "Mais le problème est loin d'être réglé, aux yeux d'Eric Parrot. Les camions qui vont à l'Aéroparc de Fontaine ont toujours la possibilité de prendre d'autres axes pour éviter les contrôles__."

L'interdiction concerne un tronçon de 12,6 km, entre la limite du Haut-Rhin et Denney. - Carte réalisée par le Conseil Départemental du Territoire de Belfort

Selon le maire de Menoncourt, le dispositif présente un autre problème. "L'arrêté ne concerne que les camions de plus de 3,5 tonnes, note Michael Jaeger. Or, les transporteurs ont déjà trouvé la parade__. Ils utilisent des camions plus petits, et au final, les véhicules sont encore plus nombreux à circuler."

Des exceptions pour 29 communes

L'arrêté prévoit également des exceptions importantes. Pour ne pas impacter l'activité économique, le texte autorise les camions de plus de 3,5 tonnes à aller desservir les entreprises dans certaines communes. "Les camions peuvent emprunter cet axe de la RD83, s'ils doivent décharger, par exemple, à Rougegoutte ou à Giromagny", reconnaît Didier Vallverdu, le vice-président du Conseil départemental, en charge des routes. Il estime que cet arrêté concerne tout-de-même "80 % des camions qui empruntent aujourd'hui la RD83".

Pas moins de 29 communes sont concernées par cette mesure d'exception : Angeot, Anjoutey, Auxelles-Bas, Auxelles-Haut, Bethonvilliers, Bourg-sous-Châtelet, Denney, Eguenigue, Etueffont, Felon, Giromagny, Grosmagny, Lachapelle-sous-Rougemont, Lagrange, Lamadeleine-Val-des-Anges, Lepuix, Leval, Menoncourt, Petitefontaine, Petitmagny, Phaffans, Riervescemont, Romagny-sous-Rougement, Roppe, Rougegoutte, Rougemont-le-Château, Saint-Germain-le-Châtelet et Vescemont."

La gratuité au péage de Fontaine ?

Les élus sont tous d'accord sur un point : le cœur du problème, c'est le péage de Fontaine. Et il faudra être patient, sa concession est prévue jusqu'en 2035 ! Un début de solution est envisagé : la société APRR (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), qui gère les autoroutes, pourrait réaliser une étude d'opportunité, pour analyser les conséquences d'une gratuité à ce péage.

La demande a été adressée, par courrier, au Ministre des Transports, Clément Beaune, par le président du Conseil départemental, Florian Bouquet, le député Ian Boucard, le sénateur Cédric Perrin et le président du Grand Belfort, Damien Meslot.