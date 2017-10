Territoire de Belfort : un camion dans le fossé, six communes privées d’électricité

Un camion a fait une sortie de route et a fini sa course dans le fossé ce lundi matin sur la RD22 entre Lacollonge et Menoncourt. Six communes des alentours ont été totalement ou partiellement privées d’électricité, le temps de l’intervention des dépanneurs.

L'accident ne fait pas partie des plus impressionnants mais ses conséquences ont pris de grandes proportions. Ce lundi, tôt le matin, un chauffeur d’une balayeuse de chantier a fait une sortie de route pour une raison inconnue. Il a terminé sa course dans le fossé, juste en dessous d'une ligne à haute tension de 20 000 volts.

Plus de 600 foyers privés d’électricité

Le chauffeur s'en sort indemne mais pour sortir le camion du fossé il a fallu l'emploi d'une grue. Avec le bras de cette dernière et la présence de la ligne électrique, il y avait un risque de provoquer un arc électrique. Voilà pourquoi le courant a été, en partie ou totalement, coupé pendant près de deux heures dans les six communes aux alentours (Lacollonge, Menoncourt, Eguenigue, Phaffans, Bethonvilliers et Larivière). Au total, 664 foyers ont passé une partie de la matinée sans courant.

"Plus d'électricité, plus d'internet, plus de réseau, plus de travail"

A Lacollonge, les habitants ont même étaient partiellement privés d'eau parce que - sans électricité - la station de pompage était à l'arrêt. "Dans une commune comme la nôtre, il y a plusieurs soucis. Quand on dit coupure d'électricité, cela veut dire qu'il y a certaines personnes qui travaillent à domicile, en télétravail et qui ont besoin d'électricité. Par exemple, la secrétaire de mairie et la mairie ne peuvent plus travailler. Plus d'électricité, plus d'internet, plus de réseau, plus de travail" explique Michel Blanc, le maire de la commune.

Heureusement, les habitants de Lacollonge ont eu quelques minutes pour s'organiser avant de se retrouver plongés dans le noir. Sur les coups de 10h30, ils ont été prévenus par le maire, un texto pour les informer de l'accident et de la coupure de courant. "Cela ne m'a pas trop pénalisé parce que je n'ai pas trop de trucs électriques mais pour ceux qui ont des portails électriques, des portes, des volets, etc... certains ont été bloqués chez eux, impossible de sortir" raconte Jean-Paul, un Lacollongeois qui s’en sort plutôt bien.

"Je prends ça du bon côté"

Un peu plus loin, André, un agriculteur voisin était en train de traire ses 45 vaches quand la coupure a eu lieu. Il a été obligé d’activer un groupe électrogène pour continuer à faire fonctionner ses installations. "Ce n'est pas une galère, ce sont des choses courantes et en plus je prends ça du bon côté parce qu'il faut quand même que je fasse tourner ma génératrice pour voir si elle fonctionne et pour ne pas qu'elle se grippe" dit-il en souriant.

Henriette aussi garde le sourire. Cette autre habitante a dû retarder son déjeuner et en a profité pour manger avec sa voisine qui elle avait du gaz pour cuisiner. "C'est le système D mais on a été prévenu tout de suite par monsieur le maire, par texto, c'est génial" dit-elle.

Près de 85% des habitants avertis par SMS

Le maire du village, Michel Blanc a prévenu près de 85% des habitants par texto, dès qu'il a été averti par les secours. Un dispositif réactif pour un incident pas fréquent. "Sur une petite commune comme la nôtre c'est rare. C'est un problème matériel parce qu'il n'y a pas eu de victime. Le chauffeur de camion en est ressorti sans problème. Mais cela engendre, par ces coupures et les moyens mis en œuvre, une énorme procédure de rétablissement" précise le maire. La coupure d'électricité a duré environ deux heures comme la fermeture provisoire de la RD22. Tout est rentré dans l'ordre vers midi et demi.