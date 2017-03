Territoire de Belfort : un homme mis en examen pour assassinat à Faverois

Un homme de 32 ans a été mis en examen mercredi pour assassinat à Faverois. Il est soupçonné d'avoir tué de deux coups de feu un SDF de 27 ans. Il a été placé en détention provisoire.

Les gendarmes avaient retrouvé le corps de la victime près d'un étang, sur un chemin de terre, le 2 décembre 2016. L'autopsie avait démontré que cet homme avait été abattu de deux coups de feu.

Lundi 27 mars, un suspect est interpellé, expliquent les gendarmes, et un test ADN est réalisé. Les analyses montrent la présence de cet homme sur les lieux du crime : "il passe alors aux aveux et reconnaît le crime" précise la gendarmerie. La procureure de Montbéliard, Carine Greff souligne que la compagne du meurtrier présumé a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire pour "modification d'une scène de crimes", elle aurait ainsi dissimulé deux armes appartenant à la victime. L'une d'elles serait l'arme du crime.

La victime et le meurtrier présumé étaient "des compagnons d'errance"

La victime était "quelqu'un de marginalisé, qui vivait sous une tente. Les deux hommes se connaissaient depuis quelques années, le meurtrier présumé a déclaré que la victime était un copain" explique la procureure. En revanche le mobile reste flou, et aucune hypothèse n'est privilégiée.