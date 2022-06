"Terrorisée", l'élue menacée de Saint-Pierre-des-Corps a démissionné

"Elle ne peut pas continuer à exercer un mandat en étant oppressée, opprimée, terrorisée, ça n'a pas de sens." Le maire de Saint-Pierre-des-Corps Emmanuel François regrette son adjointe au logement Gania Bougadba, sa "pertinence", sa "connaissance des quartiers" mais comprend sa décision de démissionner. Ses délégations ont été confiées ce mardi 31 mai, lors du conseil municipal, à d'autres élus, comme le rapportent nos confrères de la Nouvelle République.

En décembre dernier, comme vous le racontait France Bleu Touraine, la voiture de l'élue était incendiée pour la deuxième fois en cinq mois. Un incendie volontaire était aussi déclenché devant la porte de sa collègue adjointe à la santé. "Elle s'est retirée parce qu'elle a peur" souligne Emmanuel François, qui déplore la "bêtise" et la "lâcheté" des incendiaires, pas encore identifiés malgré une enquête toujours en cours.

Ce qui m'inquiète pour l'avenir c'est la montée de la violence dans notre société

Emmanuel François, médecin de profession, a lui-même été visé. Son cabinet médical a été dégradé plusieurs fois. A-t-il peur ? "Curieusement non, répond-il. Ce qui m'inquiète pour l'avenir, c'est la montée de la violence dans notre société. Il est grand temps que les politiques soient des exemples." Le maire de Saint-Pierre-des-Corps veut "mettre tout le monde autour de la table" pour "comprendre et régler" ce problème. "J'en appelle à l'Etat, aux intellectuels, à tous ceux qui subissent la violence, à ceux qui font de la violence leur quotidien."

La démission de Gania Bougadba, une première en Indre-et-Loire

La démission d'une élue parce qu'elle se sent menacée dans sa commune, c'est une première dans le département, nous confirme le président de l'association des maires d'Indre-et-Loire Cédric de Oliveira. "Ce qui me fait peur, c'est que les élus très engagés pour leur commune (...) ne veuillent plus s'engager lors des prochaines municipales, s'inquiète-t-il. On risque, je le dis très clairement, d'avoir affaire à un moment à des élus qui ne sont pas élus pour les bonnes raisons (...) une grande dose d'éducation civique dans nos écoles, des conseils municipaux de jeunes, pourront être une vraie réponse à cette crise sociétale."