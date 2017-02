Terrorisme : l'Ardennais arrêté dans l'Hérault et ses deux associés présumés présentés à un juge

Suspectés de préparer un attentat, Thomas 20 ans, et ses deux complices présumés arrêtés vendredi dans l'Hérault, ont été présentés à un juge antiterroriste. Une information judiciaire a été ouverte pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et fabrication d'explosifs.

Trois personnes suspectées d'avoir voulu commettre un attentat et arrêtées vendredi 10 février dans l'Hérault, ont été présentées à un juge antiterroriste ce mardi au palais de Justice à Paris, au terme de presque 96 heures de garde à vue. Parmi eux, Thomas S., un jeune Ardennais de 20 ans, et sa compagne Sarah, une adolescente âgée de 16 ans. Une information judiciaire pour "association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste" et "fabrication et détention d'explosifs en bande organisée" a été ouverte, et le parquet de Paris a requis leur placement en détention provisoire.

Thomas a été assigné à résidence dans les Ardennes entre décembre 2015 et décembre 2016

Thomas S. était surveillé par les services de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) depuis sa tentative de départ en Syrie fin 2015, et assigné à résidence au domicile de son père, aux Hautes-Rivières dans les Ardennes jusqu'en décembre dernier. Ce logement ardennais, ainsi que celui de sa mère à Charleville-Mézières ont fait l'objet de perquisitions vendredi. Thomas, toujours sous surveillance, venait de s'installer à Clapiers, dans l'Hérault. Dans l'appartement qu'on lui prêtait dans l'Hérault, les enquêteurs ont trouvé lors de l'interpellation vendredi 71 grammes de TATP, un explosif artisanal, et du matériel pour fabriquer une bombe.

Soupçonné d'avoir voulu commettre une action kamikaze

Les services de renseignement venaient de repérer la veille Thomas S. et sa compagne Sarah, en train de se procurer de l'acétone et de l'eau oxygénée: ce qui laisse penser la préparation d'un "attentat imminent" selon le ministre de l'intérieur Bruno Le Roux. Lors des perquisitions et de l'analyse du matériel de télécommunication, aucune cible n'a été formellement identifiée mais la Tour Eiffel semble être un site qui intéressait les trois suspects. Les enquêteurs soupçonnent Thomas S., d'avoir voulu commettre un attentat-suicide en se faisant exploser.