Terrorisme : la sécurité renforcée autour des candidats à la Présidentielle

Après l'arrestation de deux hommes soupçonnés de préparer un attentat, la menace terroriste a fait irruption ce mardi dans la campagne électorale, à cinq jours du premier tour de la présidentielle. La sécurité des candidats est renforcée.

Deux hommes "radicalisés" suspectés de préparer un attentat "imminent" en France ont été interpellés mardi à Marseille, à cinq jours du premier tour de l'élection présidentielle. Les deux hommes projetaient de commettre un attentat "à très court terme", selon Matthias Fekhl, le ministre de l'intérieur. Ils semblent avoir voulu viser le candidat LR François Fillon. D'après franceinfo, lundi, les policiers ont demandé à François Fillon de porter un gilet pare-balles lors de son meeting à Nice, ce qu'il a refusé. La sécurité des candidats est renforcée.

La démocratie ne doit pas plier devant les menaces et les intimidations des terroristes. pic.twitter.com/nznvKeLZ4D — François Fillon (@FrancoisFillon) April 18, 2017

Des menaces terroristes sur trois candidats dès la semaine dernière

Dès la semaine dernière, selon l'AFP, les équipes de François Fillon, de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron ont été prévenues par les services de renseignement de menaces terroristes pesant sur eux. La sécurité autour de François Fillon a été renforcée dès vendredi, lors de son meeting de Montpellier, avec notamment des tireurs d'élite. Depuis, 12 policiers du service de protection des personnalités encadrent l'ancien Premier ministre, qui est protégé en permanence par six officiers de sécurité. La menace était semble-t-il encore plus importante lundi lors de son meeting de Nice : les policiers ont demandé à François Fillon de porter un gilet pare-balles à la tribune, ce qu'il a refusé. Le candidat est en ligne directe avec le Premier ministre Bernard Cazeneuve qui l'informe directement de la situation, précise franceinfo.

Des photos des deux suspects distribuées dès jeudi aux candidats

Des photos des deux hommes interpellés ce mardi avaient été distribuées dès jeudi aux services de sécurité des candidats à l'élection présidentielle, ont déclaré à l'AFP Marine Le Pen et l'entourage d'Emmanuel Macron. Depuis Calais où il est en déplacement, François Fillon a demandé que ce "fait divers" ne conduise pas à "focaliser le débat de la campagne sur des questions de sécurité, et surtout sur la mienne", tandis qu'Emmanuel Macron appelait au "rassemblement" contre le terrorisme. "Tout est mis en œuvre pour assurer la sécurité" de l'élection présidentielle, a déclaré le ministre de l’Intérieur, ajoutant que 50.000 membres des forces de sécurité seraient mobilisés sur tout le territoire pendant le scrutin.