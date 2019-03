Terrorisme : le procès en appel des attentats de Toulouse et Montauban s'ouvre ce lundi à Paris

Paris, France

Sept ans après les attentats perpétrés par Mohamed Merah à Toulouse et Montauban, le frère aîné du terroriste, Abdelkader Merah, et son ami d'enfance, Fettah Malki, comparaissent en appel devant la cour d'assises spéciale à Paris, composée uniquement de magistrats professionnels.

Lors du premier procès, en octobre 2017, les deux hommes ont été condamnés à 20 et 14 ans de réclusion pour "association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste". Abdelkader a fourni au tueur un scooter et un blouson, Fettah Malki lui a trouvé une arme. Un jugement dont les parties civiles et le parquet ont fait appel. Eux réclament une condamnation pour "complicité d'assassinats terroristes". Ils estiment notamment qu'Abdelkader, proche des milieux salafistes toulousains, connaissaient les projets terroristes de son frère et qu'il était même son mentor.

Pour moi il est complice. Il n'y a pas de doute. — L. Ibn Ziaten, mère d'une victime.

Après le premier procès, l'avocat Eric Dupont Moretti s'est félicité que "les juges ont résisté à la pression de l'opinion publique" affirmant même qu'on avait fabriqué"un faux coupable" mais que "faute de preuves" il ne pouvait y avoir condamnation.

C'est donc tout l'enjeu du deuxième procès, associer Adbelkader Merah et Fettah Malki aux sept assassinats commis en mars 2012 par Mohamed Merah, à Toulouse et Montauban.

Le terroriste Mohamed Merah a abattu sept personnes, dont trois enfants, les 11, 15 et 19 mars 2012, à Toulouse et à Montauban :

Imad Ibn Ziaten , le militaire tué à Toulouse le 11 mars 2012

, le militaire tué à Toulouse le 11 mars 2012 Abel Chenouf et Mohamed Legouad , les 2 militaires tués à Montauban le 15 mars 2012

et , les 2 militaires tués à Montauban le 15 mars 2012 Devant l'école Ozar Hatorah le 19 mars 2012 : le rabbin Jonathan Sandler, ses deux fils Gabriel et Arieh âgés de 3 et 5 ans ainsi que la petite Myriam Monsonego, 8 ans.

Les tueries de Mohamed Merah © Visactu -

Le procès en appel d'Abdelkader Merah, et de Fettha Malki se tient du 25 mars au 19 avril devant la cour d'assises spéciale à Paris.

