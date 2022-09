Terrorisme : six attentats déjoués l'année dernière en France, annonce Gérald Darmanin

"Nous avons connu depuis l'année dernière deux attentats et déjoué six attentats", annonce le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, interviewé ce vendredi par BFMTV au siège de la DGSI. Selon le ministre, la menace principale est "endogène", c'est-à-dire venant d'individus déjà présents sur le sol français. Cette menace est plus difficile à repérer par les services de renseignement. Le ministre estime aussi qu'un retour de la menace exogène est toujours possible.

"Sur ces huit attentats, seul un [auteur] était connu des services de renseignements", précise Gérald Darmanin. "La menace principale aujourd'hui c'est une menace endogène, qui vient de l'intérieur", poursuit le ministre, ce sont "des individus qui sont auto-radicalisés, très souvent qui ne sont pas en lien avec une organisation terroriste extérieure et qui passent à l'acte avec des armes non sophistiquées, au couteau par exemple."

300 personnes sont sorties de prison ces dernières années, "en lien direct avec le terrorisme ou un projet terrorisme", assure Gérald Darmanin, "ces personnes sont toutes surveillées". Le ministre évoque également 22 000 personnes suivies par les services de renseignement et 780 personnes expulsées depuis quatre ans.

S'agissant de l'imam Hassan Iquioussen, sous le coup d'un arrêté d'expulsion et d'un mandat d'arrêt européen, il "n'est manifestement plus en France", annonce le ministre, "et c'est une victoire pour l'ensemble des Français".