Une simulation d'attentat terroriste grandeur nature à Châlons-en-champagne

Près de 500 personnes ont été mobilisées ce mardi pour un exercice attentat à la discothèque l'Alegra à Châlons-en-champagne. Gendarmes, policiers, pompiers et services de la préfecture ont pu ainsi tester leur réactivité. Comme l'exige l'Etat depuis les attentats du 13 novembre.

Une cinquantaine de policiers, près de 40 gendarmes -dont les membres du GIGN-, 120 pompiers de la Marne : rares sont les cas de figure où autant de forces de sécurité et de secours sont réunies. Mais c'était bien le but : une simulation d'attentat grandeur nature, dans l'une des plus grandes discothèques de la région, l'Alegra à Châlons-en-champagne qui peut réunir jusqu'à 2500 personnes le samedi soir.

Les premiers à intervenir sont des membres de la police nationale, dont des membres de la BAC. © Radio France - Sophie Constanzer

Le scénario de l'exercice : une "tuerie de masse"

L'alerte est donnée par des témoins à 10 h. La suite s'enchaîne très vite... 10 h 15 : les premières patrouilles de police arrivent et les deux assaillants tirent à l'entrée de la discothèque. 10 h 45 : les forces spéciales de la police nationale, dont des policiers de la Brigade anti-criminalité (BAC), armés et boucliers à la main, interviennent et le premier terroriste est abattu. 11 h 15 : c'est au tour des hommes du Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN) d'intervenir, accompagnés par un véhicule blindé.

Comme les policiers, les pompiers qui évacuent les victimes portent des gilets par balle. © Radio France - Sophie Constanzer

Si les policiers et les gendarmes sont équipes de gilets pare-balles et de boucliers, la nouveauté c'est que les pompiers qui évacuent les victimes ont aussi un équipement spécifique pour ce genre d'attaque. Douze pompiers sont équipés de gilets pare-balles et de casques. "C'est une manière complètement différente de ce qu'on fait d'habitude: on est en attente tant que la police a pas sécurisé la zone et après seulement on peut travailler... la police nous sécurise des couloirs pour qu'on aille chercher les victimes et c'est pour ça qu'on est équipé de ces gilets pare-balles", souligne le lieutenant Seignein qui a coordonné l'extraction des victimes par les pompiers.

Une centaine de victimes -des figurants- sont évacuées de la discothèque et sont amenées à quelques centaines de mètres de la discothèque, dans un "poste médicalisé avancé", c'est-à-dire une sorte d'hôpital de campagne. "Les victimes sont fouillées avant de rentrer dans le PMA, et on les trie en fonction de la gravité, sur les urgences absolues ou les urgences relatives... faut le faire en moins d'une minute, savoir où exactement on les oriente", précise le Dr Leflon du SMUR 51. Le scénario de l'exercice prévoyait 10 morts, 50 blessés.

Les premiers policiers arrivés sur place sont là pour sécuriser la zone. © Radio France - Sophie Constanzer

C'est tout un ensemble de procédures qui doivent devenir des réflexes... -- Denis Conus, préfet de la Marne

Au total, l'exercice qui a mobilisé près de 500 personnes, aura duré un peu moins de 4 heures. Et l'objectif est clair pour le préfet de la Marne Denis Conus : "c'est tout un ensemble de procédures qui doivent devenir des réflexes et cet exercice est là pour tester que ces réflexes sont bien acquis...". L'exercice fera l'objet d'un retour d'expérience dans les semaines qui viennent. "Faut faire ça pour savoir le gérer le jour J en espérant qu'il arrive jamais, mais comme ça on sera prêts", précise le Dr Leflon du SMUR 51.