Testée positive au Covid, cette Rennaise ne pourra pas voir sa famille pour Noël

La fille d'Esmeralda, une maman rennaise, a été testée positive au Covid en rentrant de l'école ce mercredi. La maman et une autre de ses filles sont désormais positives. Contraintes à dix jours d'isolement, elles doivent faire une croix sur leur Noël en famille.

La maman et deux de ses quatre filles ont été testées positives une semaine avant Noël (image d'illustration).

"C'est un coup au moral", glisse Esmeralda, quelques minutes après avoir reçu le message qui la contraint à annuler son repas de Noël en famille. Cette maman rennaise, ainsi que deux de ses quatre filles, sont positives au Covid. "Je devais partir à la campagne, ce n'est pas très loin mais ça tombe à l'eau. Je devais voir ma sœur, on ne s'est pas vues depuis deux ans !"

Difficile de trouver un créneau pour se faire tester

Tout a commencé mercredi. La cadette, âgée de 4 ans, est testée positive au retour de l'école. "L'école m'a mis la pression pour faire un test", se souvient Esmeralda, qui a reçu ses deux doses du vaccin. Mais la maman ne trouve aucun créneau de dépistage à Rennes avant le samedi après-midi. "Ce n'est pas évident de trouver des créneaux, j'ai appelé plusieurs laboratoires, des pharmacies et sur Doctolib."

Elle se rend finalement dans une pharmacie qui propose des dépistages sans rendez-vous dans le centre-ville de Rennes. Une demi-heure après, le verdict tombe par sms : la maman ainsi qu'une autre de ses filles sont testées positives à leur tour. "On va devoir s'isoler et on sera toutes seules à la maison pour Noël", regrette Esmeralda qui s'apprête à passer un test PCR pour détecter un éventuel variant. L'isolement est de dix jours après les premiers symptômes pour toute personne positive au Covid.