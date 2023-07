Testez-vous avec ces Quizz sur le risque incendies, pour adultes et pour enfants

C'est la Préfecture du Gard qui le propose ce mercredi sur ces réseaux sociaux : un quizz, pour tester ses connaissances sur les risques incendies. Il y en a même plusieurs versions : deux questionnaires niveau adulte, et 1 pour les enfants. Ce questionnaire a été élaboré par l'Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques (AFPCNT), en collaboration avec l'Entente Valabre et le Pôle Safe Cluster.

Ce quiz, qui compte 23 questions, permet de tester ses connaissances sur les feux de forêt/végétation et les risques associés.

2 quizz adultes

Numéro 1 : https://qruiz.net/prez.php?code=6419713ce837f

Numéro 2 : https://qruiz.net/prez.php?code=64197fce6c037

Une version destinée aux enfants

https://qruiz.net/prez.php?code=6409f6fca8be5