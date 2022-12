Tests antigéniques : un pharmacien de Pau mis en examen pour avoir escroqué la sécurité sociale

Ce pharmacien est mis en examen pour escroquerie. Le parquet de Pau annonce que les faits ont été commis entre février et décembre 2022. Cet homme aurait fait des fausses factures à la CPAM pour de vrais tests antigéniques, dans des quantités excessives selon le parquet. Le préjudice s'élève à plus d'un million d'euros. Le pharmacien, récemment installé dans l'agglomération de Pau, a été placé sous contrôle judiciaire et il a interdiction d'exercer son métier.

En garde à vue, cet homme d'un peu moins de 50 ans a reconnu qu'il y avait un problème au niveau des factures. Normalement un pharmacien est censé recevoir les tests antigéniques, s'assurer de leur conformité et ensuite en livrer à des maisons de retraite du territoire, donc en Béarn.

Sauf que dans ce cas, ce pharmacien basé dans l'agglomération de Pau a livré des Ehpads de toute la France, qui ont cru que ces tests étaient gratuits. En plus, ils ont reçu des "quantités disproportionnées" selon les mots du Parquet de Pau. 20.000 tests antigéniques par exemple pour un établissement qui ne compte que 50 résidents.

Par ailleurs, il semble que le pharmacien ne gérait pas tout cela seul. Cela aurait été sous-traité par une entreprise parisienne. Cette société existe-t-elle vraiment ? On ne le sait pas encore. Le préjudice estimé s'élève à 1.400.000€. Ça correspond à 280.000 tests facturés puisqu'un test coûte 5€. Il se pourrait que d'autres pharmacies soient impliquées.

"Il n'y a pas que dans notre région que de tels recours ont lieu"

Le nouveau président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Nouvelle-Aquitaine, Gérard Deguin, condamne les faits et va suivre le dossier réagit : "Ces pratiques sont surveillées et il n’y a pas que dans notre région que de tels recours ont lieu."