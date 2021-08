Tests Covid-19 : "Ce sont de très longues journées" pour les pharmaciens de la Manche

Avec l'extension du pass sanitaire dans les restaurants, les bars, les avions ou encore les trains, la demande pour se faire tester explose dans le département. Les vacanciers et les manchois veulent continuer à profiter. Conséquence, il y a du monde dans les pharmacies.

"Le midi, je ne rentre pas. Je fais des journées continues jusqu'au soir". Dominique Lalande tient la pharmacie de la Bucaille, à Cherbourg. Depuis l'obligation du pass sanitaire dans les restaurants, les bars, les avions, les trains, mais aussi les lieux de loisir, la demande est en forte hause. L'officine réalise en ce moment une quarantaine de tests antigéniques par jour.

Le téléphone ne cesse de sonner

"Lundi, je ne répondais plus au téléphone, tellement j'étais submergé d'appels, explique la pharmacienne. Cela se calme un peu ce mercredi, parce que je pense que l'on est plus nombreux à en proposer, en particulier des autotests. Mais la demande reste quand même énorme." La preuve, son planning de vendredi est déjà quasi complet, deux jours en avance. Dominique Lalande essaie de refuser un minimum de clients, surtout lorsqu'ils ont des symptômes du Covid-19.

Sa pharmacie est d'ailleurs en sous-effectif en ce mois d'août, comme la plupart des officines l'été. Elles ne sont que deux. Habituellement, on est sur une période de creux., alors la fatigue se ressent chez certains. "Il y a des confrères titulaires qui n'ont pas pu partir en vacances cette année, pointe Magalie Martin, pharmacienne dans le saint-lois et membre de la Conseil de l'ordre des pharmaciens de Normandie. Il y a des équipes effectivement qui sont épuisées, notamment sur la côte. Ces derniers sont beaucoup plus sollicités." La professionnelle se dit par ailleurs "admirative" de la mobilisation des pharmaciens dans le département.

"La plupart des gens restent sympathiques"

Des tests antigéniques, PCR, mais aussi des vaccins sont proposés. Certains clients impatients peuvent toutefois s'énerver. Dominique Lalandes, se son côté, a vécu quelques situations de tensions. "Rien de grave, la plupart des gens restent sympathiques. Ils comprennent que l'on fait ça en plus de notre activité normale", continue la pharmacienne. Un gérant d'officine, rencontré à Saint-Lô par France Bleu Cotentin, indique avoir été plusieurs fois "agressé" par des mécontents.