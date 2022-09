TFC-PSG : un secouriste agressé, un début de rixe entre des supporters

La rencontre tant attendue entre le TFC et le PSG ce mercredi soir s'est soldée par une défaite des Violets (0-3) et par quelques incidents devant et à l'intérieur du Stadium de Toulouse. Un secouriste a été agressé, plusieurs personnes ont tenté de rentrer sans billet dans l'enceinte du stade.