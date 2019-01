Tours : Après le père, le frère et deux oncles, la sœur de Mounia Haddad devant la justice

Hind Haddad est jugée pour violation du secret professionnel. Employée de la Caisse d'Epargne d'Amboise, elle a espionné sa sœur en consultant son compte en banque. Ses indications ont permis à la famille Haddad d'aller rechercher l'élue tourangelle dans le sud et la ramener de force à l'été 2018.

Mounia Haddad, lors du procès en septembre 2018 de son père, de ses oncles poursuivis pour enlèvement et séquestration

Indre-et-Loire, France

Le tribunal correctionnel de Tours jugeait le 21 janvier une jeune femme dont le nom a fait les gros titres de l'actualité judiciaire en 2018 : Haddad, du nom de cette élue LREM du Conseil départemental d'Indre-et-Loire qui avait été enlevée et séquestrée par son père et ses deux oncles. Après le père, les oncles et le frère de Mounia Haddad, c'est sa sœur qui comparaissait devant la juridiction tourangelle. Hind, âgée de 24 ans, est poursuivie pour "violation du secret professionnel". Pendant plusieurs mois, alors qu'elle était salariée de la Caisse d'Epargne d'Amboise, elle a espionné sa sœur pour le compte de la famille.

Mounia Haddad a été espionnée pendant des mois grâce à son compte en banque

Hind Haddad s'est fendue d'excuses à la barre, sans nier les faits reprochés. Il faut dire que l'infraction a été largement constituée. Elle a interrogé 170 fois le compte en banque de sa sœur entre mars et juillet 2018. Elle a renseigné sa famille sur les mouvements de fonds du compte de Mounia : lieux de vie, déplacements, nature des dépenses. "500€ retirés ici, billets d'avion achetés là, elle a pris l'autoroute", elle renseigne pas à pas le frère de la famille Haddad. "La vie privée de Mounia Haddad a été violée" a dit à l'audience le substitut du procureur. "Hind est un maillon de cette emprise familiale" poursuit David Arnault. "Elle a trahi la confiance de sa sœur".

J'ai détruit ma carrière pour une histoire familiale. Hind Haddad, sœur de Mounia Haddad

"Je savais que c'était interdit, une folie, contre le règlement de la Caisse d'Epargne, mais j'ai agi dans une situation de détresse" tente de justifier Hind Haddad, pour sa "mère, inquiète de ne pas savoir où était Mounia Haddad". Tous les renseignements fournis par Hind Haddad ont permis de savoir où vivait Mounia Haddad qui avait fuit sa famille, partie s'installer dans le sud. Son compte en banque a parlé. Son père et ses deux oncles ont alors pu la retrouver, et la ramener de force à Saint-Pierre-des-Corps.

Hind Haddad a été licenciée de la Caisse d'Epargne sitôt les faits connus

Le substitut du procureur a demandé quatre mois de prison avec sursis. L'avocat de Hind Haddad a demandé que la peine ne soit pas inscrite sur le casier judiciaire, pour ne pas entraver sa vie professionnelle future. Le jugement sera rendu le 7 février. Le procès en appel du père et des oncles pour enlèvement et séquestration de Mounia Haddad devrait se tenir d'ici la fin de l'année à Orléans.