TGI de Montluçon : après le mariage, le couple "Gilets Jaunes" se retrouve devant la justice

Montluçon, France

L'histoire était belle. Trop peut-être. Deux Gilets jaunes qui se rencontrent sur un péage, celui de Bizeneuille (Allier) pendant une manifestation en décembre dernier. Tout va ensuite très vite entre Christel et Ennrick. Trois mois plus tard, le 16 février, ils se marient à la mairie de Montluçon. L'union est très médiatisée, les alliances sont échangées sur l'aire de repos de Bizeneuille.

Il lui crache au visage

Seulement voilà, quelques jours après leur union, Christel se rend au commissariat de la ville. Ni plus ni moins pour porter plainte contre son mari.

Elle évoque des intimidations et des humiliations que lui fait subir son "gilet jaune". Selon elle, Ennrick l'aurait violentée et lui avait même craché au visage.

L'homme de 45 ans est déjà connu de la justice. Condamné à deux mois de prison ferme pour port d'armes en septembre dernier, il est aussi poursuivi pour violences, rébellion et outrages après une manifestation "Gilets Jaunes" sur un péage dans le Puy-de-Dôme.