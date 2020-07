TGV Strasbourg-Paris : pas de retour à la normale avant septembre

Quatre mois après le déraillement d'un TGV dans le Bas-Rhin, la ligne à grande vitesse n'est toujours pas opérationnelle et ne le sera pas avant septembre, a indiqué mercredi 8 juillet Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, en visite en gare de Strasbourg.

"C'est en cours de réparation avec des entreprises spécialisées. Ce sont des travaux qui prennent un peu de temps. Je pense qu'on sera prêt à la rentrée, mais je n'ai pas encore de date exacte", a expliqué Jean-Pierre Farandou. "En attendant, on retrouve la ligne classique. On est bien content d'avoir encore cette ligne. On aura plaisir à retrouver la ligne complète. C'est un sujet de sécurité, il ne faut pas le négliger".

De 30 minutes à 1h25 de plus pour relier Strasbourg à Paris

D'ici la rentrée, il faut entre 2h20 et 3h15, selon les jours, pour relier Strasbourg à Paris, contre 1h50 en temps normal.

Le TGV qui reliait Strasbourg à Paris avait déraillé le jeudi 5 mars à hauteur d'Ingenheim un peu avant Saverne (Bas-Rhin), à une trentaine de kilomètres de la capitale alsacienne. La motrice et les quatre premières voiture du TGV Colmar-Strasbourg-Paris de 7h19 étaient sorties des rails. 22 personnes avaient été blessées, dont une plus grièvement, le conducteur du train.