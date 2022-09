Thaumiers : le directeur de l'école suspendu, pour des comportements inappropriés

Une enquête est en cours pour faire toute la lumière sur ces faits. Une remplaçante est arrivée lundi pour prendre en charge les élèves dans ce village de 400 habitants, associé au sein d'un regroupement pédagogique avec Chalivoy-Milon, Verneuil et Le Pondy. Cet enseignant aurait pris en grippe certains élèves, affirment des parents qui rapportent des comportements indignes, voire violents sur certains enfants. : " C'est une personne qui a humilié certains enfants " explique cet habitant. " Il en a attaché certains à leur chaise. Il y a eu des insultes. Il faisait passer cela pour des jeux. Ce sont des jeunes enfants qui ne se rendaient pas vraiment compte de ce qu'ils subissaient."

Thaumiers compte environ 400 habitants © Radio France - Michel Benoit

L'école de Thaumiers abrite deux classes : petite section - CP et CE1 - CE2. les enfants auraient donc subi des brimades, des humiliations, mais pas d'agressions sexuelles ou des gestes déplacés. Cette maman a été surprise vendredi matin quand elle a emmené ses enfants à l'école : " On m'a fait rentrer par la mairie, je n'ai pas compris ce qu'il se passait. Il s'est avéré que le maître avait menacé de se suicider dans l'école ou de se pendre à un arbre dans la cour. "

Des élus municipaux ont décidé d'agir pour écarter l'enseignant, alors que des parents s'impatientaient © Radio France - Michel Benoit

Pour la municipalité, il était urgent de réagir,. Des élus ont donc interdit l'accès des classes à l'enseignant vendredi matin. Pour le maire, François Vincent, les choses n'avaient que trop duré, d'autant que des faits similaires avaient déjà été dénoncés par des parents en 2020 : " On risquait de perdre une douzaine d'enfants. Des parents avaient indiqué vouloir les scolariser ailleurs si rien ne bougeait. Il fallait que cela s'arrête, d'autant que certains enfants sont déjà partis à l'école de Dun sur Auron. On avait eu le même problème il y a deux ans et on avait perdu une dizaine d'enfants." L'enquête devra faire la part des choses mais ce qui est certain c'est que cet enseignant, proche de la retraite ne reviendra pas à Thaumiers, même s'il était blanchi au terme de l'enquête. " J'en ai eu l'assurance par l'inspection académique " rassure le maire de Thaumiers.