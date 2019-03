Une troupe de théâtre amateur souffle ses cent bougies à Meslay-du-Maine

Meslay-du-Maine, France

Depuis plus de cent ans, au F.A.L.E.C. (Foyer des amis des loisirs et de la culture) de Meslay-du-Maine (Mayenne), les pièces changent mais c'est la même histoire qui se répète : les trois coups frappés sur le mur, le lever de rideau, les premières répliques... Et sur la scène, des générations de comédiens amateurs se succèdent, comme Jacques Maret, le metteur en scène, il a 88 ans : "J'ai commencé à huit ans, j'y ai pris goût et ensuite, je passais plus de temps au théâtre qu'au boulot (rires), c'est vraiment ma passion."

La passion, c'est aussi ce qui anime Michel Letessier, il est entré dans la troupe il y a vingt ans : "A l'époque, j'étais boulanger, je me levais à minuit et demi pour passer dix minutes sur scène, je reprenais le boulot à deux heures du matin, il fallait être fou (rires) ! Depuis ça n'a pas cessé, ce sont toujours des grandes pièces avec beaucoup de décors, des costumes extraordinaires, on ne voit pas ça beaucoup ailleurs qu'à Meslay-du-Maine."

La salle est souvent bondée, comme ce samedi après-midi. Environ 5000 spectateurs assistent aux représentations chaque année. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Hommes et femmes séparés au début de la troupe

Bien sûr, ils n'ont pas connu la création de la troupe, en 1911, à l'époque du patronage chrétien. A l'époque, hommes et femmes étaient séparés sur les planches : "Au départ, il y avait le patronage Saint François-Xavier, pour la préparation militaire. Pour financer les activités liées au patronage, le seul moyen était de créer des petites troupes de théâtre et de faire payer les spectacles. C'est comme cela que la troupe du F.A.L.E.C. est née" raconte André Bourdais, le président de l'association Histoire et mémoire à Meslay du Maine, qui a coordonné le livret sur l'histoire du F.A.L.E.C.

"L'esprit du théâtre, ça se vit et ça ne meurt jamais"

Historiquement, cette troupe a une grande importance culturelle : "Des familles entières de Meslay jouaient, insiste André Bourdais. Il n'y avait pas de télévision, on ne pouvait pas se déplacer, pour aller à Laval il fallait prendre son vélo... Donc c'était le théâtre était la distraction principale des jeunes et des adultes à l'époque. Cela perdure aujourd'hui : les enfants et les petits-enfants des acteurs viennent jouer à leur tour. C'est l'esprit du théâtre, ça ne s'explique pas, ça se vit, et ça ne meurt jamais."

"Le théâtre était une des distractions principales à l'époque" André Bourdais président de l’association histoire et mémoire à Meslay du Maine. Copier

Depuis son arrivée en 1976, Dominique Huaumé a quand même vu le théâtre évoluer : "Lorsque j'ai commencé, il n'y avait pas de machiniste donc on jouait et on changeait les décors. Maintenant on a des camions et des machinistes, c'est le luxe !"

La troupe compte une vingtaine d'acteurs, et en tout soixante bénévoles, comme Thérèse Quelin : "Je suis la petite main de partout : pour préparer le café et les brioches, faire les sanitaires... C'est que du bonheur !"

La spécialité de cette troupe : les décors et les costumes, très travaillés, et la présence de musique et de danse. © Radio France - Marie-Jeanne Delepaul

Le défi : recruter de jeunes acteurs

Marie-Thérèse Chauveau elle a plus de quarante ans de théâtre derrière elle. Elle a tout fait : souffleuse, figurante, ouvreuse... et comédienne depuis qu'elle est à la retraite : "Cela nous redonne de l'assurance, et partager cela avec des enfants, toutes générations confondues, c'est un beau partage et un moyen de s'ouvrir aux autres."

Le défi maintenant, c'est de s'ouvrir aux jeunes générations. Parmi les plus jeunes il y a Gaëtan Balidas, 28 ans : _"On essaye de penser à l'avenir, de recruter des jeunes, trois petites filles de douze ans sont arrivées cette année."_Tous espèrent que l'histoire continue de s'écrire encore pendant longtemps... surtout que leurs pièces ont du succès. 5000 spectateurs font le déplacement chaque année. Le théâtre amateur est très apprécié en Mayenne : il y aurait environ quatre-vingt troupes dans le département

Le reportage France Bleu Copier