Théâtre de Caen : un accident en plein spectacle fait quatre blessés

Le drame s'est produit ce jeudi soir en pleine représentation du ballet Royale de la Nuit devant 500 spectateurs. Et l'accident est spectaculaire. Imaginez un instant une structure métallique de 3 mètres de haut élevée sur roulettes située sur la scène. Un élément de décors du spectacle qui, subitement, s’écroule vers les musiciens installés en contrebas.

Un accident spectaculaire

Quatre acrobates et un chanteur se trouvaient à ce moment-là sur la structure. Aussitôt, la salle a été évacuée. Selon les pompiers, quatre personnes ont été blessées dont deux hommes âgés de 30 et 37 ans qui ont été transportés, en urgence relative, à l’hôpital. L'un au CHU de Caen, et l'autre vers la clinique Saint-Martin. Le Ballet royal de la nuit devait être joué ce vendredi soir. Des représentations étaient aussi prévues ce week-end.