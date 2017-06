A Theix-Noyalo, Morbihan, des explosions de bouteilles de gaz sur le parking d'un supermarché

Des dizaines d'explosions de bouteilles de gaz sur le parking du magasin Carrefour Market de Theix, dans le Morbihan, ont secoué la commune vers 15 heures ce lundi. L'explosion est peut être due à un feu de haie qui s'est propagé aux bouteilles et à des voitures toutes proches.

Les pompiers ont éteint le sinistre en un peu plus d'une heure. Mais avant d'intervenir, ils ont attendu que toutes les bouteilles de gaz aient explosé. Ils ont ensuite arrosé le stock de bouteilles pendant de longs moments.

Les pompiers ont arrosé le site des bouteilles de gaz pendant de longs moments © Radio France - François Rivaud

Les 400 élèves de l'école Sainte Cécile ont vécu les explosions de près : l'école est située à moins d'une centaine de mètres du parking. Les élèves ont été confinés. Ceux de l'école Pierre et Marie Curie, située plus loin, ont été évacués dans une salle municipale. Les parents sont venus chercher leurs enfants une fois tout danger écarté.

Les parents venus récupérer leurs enfants à l'école Sainte Cécile © Radio France - François Rivaud

l'école Sainte Cécile, sur une de ses entrées, est située relativement près du parking où se sont déroulées les explosions © Radio France - François Rivaud

Des morceaux de bouteilles de gaz ont volé un peu partout. Un morceau a été retrouvé sur le toit de l'école Sainte Cécile. On pouvait voir des bouts de ferraille sur le sol.

Un morceau de ferraille qui a volé sur une centaine de mètres © Radio France - François Rivaud

Heureusement, on ne déplore aucun blessé. Une seule personne, prise de panique, a fait un malaise.

Le communiqué de la Préfecture du Morbihan publié à 17 heures :

Ce jour, 19 juin 2017, à Theix un départ de feu s'est déclaré à 15h et s'est propagé à des véhicules et à des bouteilles de gaz de la station service Carrefour Market de Theix, dont certaines ont explosé. A 16h 15, le feu est maitrisé par les sapeurs pompiers. Les gendarmes ont mis en place un périmètre de sécurité. Il n'y a pas de blessé. Les élèves de l'école Ste Cécile proche ont été confinés le temps qu'a duré l'incendie. Les élèves de l'autre école Pierre et Marie Curie plus éloignée (800m) ont été confinés par précaution.