Théo : 200 personnes au rassemblement à Poitiers

Un rassemblement contre les violences policières, était organisé à Poitiers, en soutien à Théo, ce samedi 18 février. 200 personnes étaient présentes place Notre-Dame, avant une marche dans les rues de la ville.

"Justice pour Théo", "Tous concernés". Des pancartes, pour dénoncer les violences policières. Un peu plus de 200 personnes étaient rassemblées, ce samedi, place Notre-Dame à Poitiers. Une première dans la Vienne après l'affaire du jeune Théo, violemment interpellé à Aulnay-sous-Bois, deux semaines plus tôt.

Je suis blanche et j'habite en centre-ville, mais je viens en soutien - Odile, 60 ans

Parmi les manifestants, beaucoup sont écœurés par cette histoire. "Ça ne peut pas être un accident. C'est grave ce qu'il s'est passé", témoigne l'un des manifestants. "Je suis blanche et j'habite en centre-ville de Poitiers, je ne suis pas directement concernée, mais je viens quand même en soutien", résume Odile. L'urgence maintenant pour la ligue des droits de l'homme de la Vienne, c'est que "la justice passe et vite !", réclame son vice-président.

Les manifestants ont rappelé les noms des autres victimes de violences policières. © Radio France - Mélanie Barbotin

La police ne joue plus son rôle de protection, Maurice syndicaliste CGT

Théo n'est qu'un exemple des violences policières. © Radio France - Mélanie Barbotin

On se fait parfois contrôler 3 ou 4 fois la même journée - Boris, 20 ans

Le problème c'est le racisme pour ce poitevin. © Radio France - Mélanie Barbotin

Habillés de son gilet de syndicaliste CGT, Maurice, n'est pas venu que pour Théo, pour lui les violences policières ont aussi eu lieu lors des manifestations contre la loi travail. "La police ne joue plus son rôle de protection". Les tensions entre citoyens et policiers sont palpables et pas seulement en Seine-Saint-Denis, raconte Boris, 20 ans, des piercings sur la lèvre et l'arcade sourcilière. "On se fait parfois contrôler notre identité 3 ou 4 fois dans la même journée par les mêmes policiers" et une de ses amies renchérit "sous prétexte qu'on a le look de dealer de drogue". Preuve que les relations se dégradent avec les forces de l'ordre, les manifestants se sont rendus en marge du rassemblement devant l'hôtel de police aux cris de "Personne n'aime la police".